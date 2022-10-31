Події

20:32 31.10.2022

Крапку у війні поставлять юристи, які притягнуть до відповідальності всіх винних у терорі – Зеленський

1 хв читати
Крапку у війні поставлять юристи, які притягнуть до відповідальності всіх винних у терорі – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський упевнений у тому, що крапку у цій війні поставлять юристи, які забезпечать притягнення всіх винних у терорі до відповідальності.

"Крапку у цій війні – після військових, після політиків – поставлять юристи. Саме юристи. Ті, хто забезпечать притягнення до відповідальності всіх винних у терорі та відшкодування всіх завданих Росією збитків – за рахунок активів самої держави-агресора", - сказав він, під час виступу у понеділок перед учасниками зустрічі International Bar Association.

"Саме така справедливість має стати фіналом того зла, яке принесла Росія", - заявив він. За його словами, "за кожною з чотирьох з половиною тисяч російських ракет є нелюди, винні у смертях та втратах, спричинених цими ракетами. За кожним масовим похованням жертв російських катів є нелюди, винні у цих вбивствах. Щодо кожного прояву російської агресії є ті, хто спланували її, організували її, виправдовували її та заважали її завершити".

Зеленський запросив юристів приєднатися до роботи зі створення Спецтрибуналу з покарання всіх російських вбивць та катів: "Ми вже почали створювати компенсаційний механізм, який забезпечить конфіскацію та спрямування російських активів на відшкодування збитків, завданих цією війною. І я пропоную вам приєднатися до цієї роботи", - сказав він.

"Це можливість максимально конкретно допомогти людям, які стали жертвами цієї війни", - сказав він.

 

 

 

Теги: #право #війна #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:13 31.10.2022
РФ виводить свої ПВК із Малі для перекидання в Україну

РФ виводить свої ПВК із Малі для перекидання в Україну

19:02 31.10.2022
Нарощування агресії РФ заслуговує на жорстку реакцію всього світу - Зеленський

Нарощування агресії РФ заслуговує на жорстку реакцію всього світу - Зеленський

10:30 31.10.2022
Російські окупанти за добу втратили в Україні 620 військовослужбовців, 14 танків, один літак і чотири артсистеми

Російські окупанти за добу втратили в Україні 620 військовослужбовців, 14 танків, один літак і чотири артсистеми

20:41 30.10.2022
Зеленський подякував США за вручення нагороди Oxi Courage Award

Зеленський подякував США за вручення нагороди Oxi Courage Award

19:10 30.10.2022
Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача

Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача

12:00 30.10.2022
Українська армія продовжує здійснювати контрнаступальні дії на лінії Сватове-Кремінна - Інститут вивчення війни

Українська армія продовжує здійснювати контрнаступальні дії на лінії Сватове-Кремінна - Інститут вивчення війни

09:51 30.10.2022
На Харківщині через ворожі обстріли поранено жінку, у Куп'янську масштабна пожежа на промоб'єкті - Синєгубов

На Харківщині через ворожі обстріли поранено жінку, у Куп'янську масштабна пожежа на промоб'єкті - Синєгубов

09:48 30.10.2022
Ворог вранці обстріляв Марганецьку громаду, поранено одну людину - голова ОВА

Ворог вранці обстріляв Марганецьку громаду, поранено одну людину - голова ОВА

09:34 30.10.2022
За добу в Україні знищено 950 окупантів - Генштаб ЗСУ

За добу в Україні знищено 950 окупантів - Генштаб ЗСУ

08:03 30.10.2022
Ворог перекидає о/с до Білорусі та розміщує військових у будинках мирних жителів Херсонської та Запорізької областей

Ворог перекидає о/с до Білорусі та розміщує військових у будинках мирних жителів Херсонської та Запорізької областей

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ДТЕК після ранкових ударів повністю відновив електропостачання у Києві та на 85% – в області

Суд призначив заставу ексдиректору департаменту "Укргазбанку", причетному до завдання банку 206 млн збитків

Нарощування агресії РФ заслуговує на жорстку реакцію всього світу - Зеленський

Окупанти завдали по Україні десяти авіаударів за добу та випустили 55 ракет, 45 з яких збито – Генштаб

Українська ППО збила два російських вертольоти і два безпілотники за добу – Генштаб

ОСТАННЄ

На Харківщині через ранкові ракетні удари без е/е залишилися близько 140 тисяч споживачів, електропостачання здебільшого вже відновлено

У Бериславському районі ввечері збито 2 вертольоти окупантів

ДТЕК після ранкових ударів повністю відновив електропостачання у Києві та на 85% – в області

Зернова угода після оголошення про вихід із неї РФ продовжує діяти

Резніков закликав увесь світ визнати РФ терористичною державою

Із українських портів у понеділок вийшли 12 суховантажів

Зеленський та прем'єр Чехії Фіала підписали спільну декларацію щодо євроатлантичної перспективи України

Суд призначив заставу ексдиректору департаменту "Укргазбанку", причетному до завдання банку 206 млн збитків

В Ізюмі ексгумовано тіла місцевих жителів, убитих окупантами у власному автомобілі – поліція

Окупанти завдали по Україні десяти авіаударів за добу та випустили 55 ракет, 45 з яких збито – Генштаб

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА