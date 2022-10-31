Крапку у війні поставлять юристи, які притягнуть до відповідальності всіх винних у терорі – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський упевнений у тому, що крапку у цій війні поставлять юристи, які забезпечать притягнення всіх винних у терорі до відповідальності.

"Крапку у цій війні – після військових, після політиків – поставлять юристи. Саме юристи. Ті, хто забезпечать притягнення до відповідальності всіх винних у терорі та відшкодування всіх завданих Росією збитків – за рахунок активів самої держави-агресора", - сказав він, під час виступу у понеділок перед учасниками зустрічі International Bar Association.

"Саме така справедливість має стати фіналом того зла, яке принесла Росія", - заявив він. За його словами, "за кожною з чотирьох з половиною тисяч російських ракет є нелюди, винні у смертях та втратах, спричинених цими ракетами. За кожним масовим похованням жертв російських катів є нелюди, винні у цих вбивствах. Щодо кожного прояву російської агресії є ті, хто спланували її, організували її, виправдовували її та заважали її завершити".

Зеленський запросив юристів приєднатися до роботи зі створення Спецтрибуналу з покарання всіх російських вбивць та катів: "Ми вже почали створювати компенсаційний механізм, який забезпечить конфіскацію та спрямування російських активів на відшкодування збитків, завданих цією війною. І я пропоную вам приєднатися до цієї роботи", - сказав він.

"Це можливість максимально конкретно допомогти людям, які стали жертвами цієї війни", - сказав він.