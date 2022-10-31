Унаслідок ударів по портовій інфраструктурі на очаківському напрямку загинули двоє цивільних моряків, один зник безвісти

Російські окупанти у понеділок, 31 жовтня, завдавали ударів по портовій інфраструктурі на очаківському напрямку, повідомляє оперативне командування "Південь".

"Внаслідок влучання по двох портових цивільних буксирах, що були задіяні в транспортуванні баржі із збіжжям, виникла пожежа, втрачено керування суднами. Два члени екіпажів загинули, одного з пораненнями врятовано, доля ще одного – не відома", - зазначається у повідомленні у фейсбуці.