Події

16:44 31.10.2022

"Метінвест" з початку війни направив на допомогу Україні 2,1 млрд грн

3 хв читати
"Метінвест" з початку війни направив на допомогу Україні 2,1 млрд грн

Гірничо-металургійна група "Метінвест" від початку повномасштабної війни направила на підтримку армії, мирних жителів та своїх співробітників 2,1 млрд грн, повідомляється в інформації компанії у понеділок.

"Для України "Метінвест" – надійна опора. Це тисячі людей, які вкладають душу у свою справу, дбають про земляків і служать у лавах ЗСУ. З першого дня війни "Метінвест" допомагає країні бути сильною. Ми скрізь, де потрібна підтримка, і разом ми наближаємо перемогу України", - наголосив генеральний директор "Метінвесту" Юрій Риженков, якого цитує пресслужба.

За його словами, підприємства "Метінвесту" відчули вплив низки дестабілізувальних факторів, серед яких зростання собівартості виробництва, падіння цін на продукцію та порушена логістика. Незважаючи на все, "Метінвест" намагається налагодити роботу підприємств, де це безпечно для людей та економічно доцільно.

"Метінвест" працює на рівні 30-50% довоєнних потужностей. Постачання продукції ускладнює логістика: порти Чорного моря недоступні для експорту вугілля, залізняку та сталі з України. Тому компанія шукає альтернативних шляхів для постачання продукції споживачам залізницею, проте вартість таких перевезень залишається високою.

"Каметсталь", металургійний актив "Метінвесту" у Кам'янському, продовжує свою роботу. Крім того, працює меткомбінат у Запоріжжі, спільне підприємство групи – "Запоріжсталь". Зокрема, на Каметсталі з початку року освоїли випуск десяти нових видів прокату. Серед них – кола діаметром 32, 34, 36 та 38 мм, потрібні в машинобудуванні, та фасонний профіль МП-4, який раніше виробляли на "Азовсталі". Крім того, на підприємстві відновлено виробництво вагонних осей та рідкого аргону.

На Запоріжсталі також розширюють продуктову лінійку. Металурги розпочали випуск холоднокатаного рулону подвійної маси без зварного шва, призначеного переважно для будівельної галузі.

Пресслужба наголошує, що головним пріоритетом компанії залишається життя та здоров'я працівників, які підтримують виробництво. Щоб убезпечити їхнє життя, на підприємствах "Метінвесту" облаштовані бомбосховища, укомплектовані для тривалого перебування людей. У укриттях є вода, їжа та достатній запас медикаментів.

Роботу Авдіївського коксохімічного заводу припинено, підприємство перебуває у режимі консервації. З липня припинено видобуток руди на Інгулецькому, а з кінця серпня – на Північному ГЗК. Центральний ГЗК працює без значних виробничих пауз, але зі зниженою потужністю.

Підприємства Покровської вугільної групи продовжують добувати та переробляти вугілля. Так, із початку року Свято-Варварінська збагачувальна фабрика виробила понад 2 млн тонн високоякісного концентрату.

"Метінвест" продовжує боротьбу з крадіжкою з боку Росії, яка незаконно вивозить маріупольський метал. Компанія докладає всіх можливих зусиль для притягнення винних та їхніх спільників до суворої юридичної відповідальності. Також 16 підприємств групи "Метінвест" подали позови до Європейського суду з прав людини проти росії за збитки, заподіяних нею майну та власності групи у Маріуполі та на інших територіях України з 24 лютого 2022 року. Зокрема, позови до маріупольських металургійних підприємств подали комбінати "Азовсталь" та ММК ім. Ілліча. Більше того, понад десять підприємств групи подадуть аналогічні позови до кінця цього року.

На підтримку військових "Метінвест" направив 1,4 млрд грн – понад половину виділених на допомогу Україні коштів. Наймасштабніші проєкти реалізуються в рамках мілітарної ініціативи "Сталевий Фронт" Ріната Ахметова.

"Метінвест" є вертикально інтегрованою групою із видобувних та металургійних підприємств. Підприємства групи розташовані переважно в Донецькій, Луганській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Основними акціонерами холдингу є група "СКМ" (71,24%) та "Смарт-холдинг" (23,76%), які спільно управляють ним.

ТОВ "Метінвест Холдинг" - керуюча компанія групи "Метінвест".

Теги: #метінвест

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:47 28.10.2022
"Метінвест" з початку війни втратив понад 500 своїх фахівців, близько 600 співробітників було поранено, найбільше в Маріуполі та Авдіївці

"Метінвест" з початку війни втратив понад 500 своїх фахівців, близько 600 співробітників було поранено, найбільше в Маріуполі та Авдіївці

14:34 27.10.2022
"Метінвест" проводить переговори з Мінекономіки та ОП щодо нормалізації законодавства у воєнний час для підвищення завантаження підприємств - СЕО

"Метінвест" проводить переговори з Мінекономіки та ОП щодо нормалізації законодавства у воєнний час для підвищення завантаження підприємств - СЕО

12:15 27.10.2022
"Метінвест" не контролює "Азовсталь" та ММК ім. Ілліча через окупацію, але продовжує продавати продукцію, що накопичилася, зі складів

"Метінвест" не контролює "Азовсталь" та ММК ім. Ілліча через окупацію, але продовжує продавати продукцію, що накопичилася, зі складів

14:35 26.10.2022
"Метінвест" передав ЗСУ супутникові артилерійські комплекси наведення вогню на 9 млн грн

"Метінвест" передав ЗСУ супутникові артилерійські комплекси наведення вогню на 9 млн грн

13:23 26.10.2022
"Метінвест" працює на 30%-50% потужностей, зможе відновити виробництво на вцілілих заводах за пів року-рік після війни - СЕО

"Метінвест" працює на 30%-50% потужностей, зможе відновити виробництво на вцілілих заводах за пів року-рік після війни - СЕО

17:16 25.10.2022
"Метінвест" Ахметова подав позови проти Росії до Європейського суду з прав людини за завдану шкоду підприємствам

"Метінвест" Ахметова подав позови проти Росії до Європейського суду з прав людини за завдану шкоду підприємствам

14:23 22.10.2022
"Метінвест" Ахметова передав українським розвідникам 110 тепловізійних прицілів на 11 млн грн

"Метінвест" Ахметова передав українським розвідникам 110 тепловізійних прицілів на 11 млн грн

16:02 14.10.2022
"Метінвест" направив на підтримку захисників України 1,3 млрд грн від початку війни

"Метінвест" направив на підтримку захисників України 1,3 млрд грн від початку війни

12:54 12.10.2022
Ахметов: Ми виготовили вже 150 тисяч бронежилетів і не плануємо зупинятися

Ахметов: Ми виготовили вже 150 тисяч бронежилетів і не плануємо зупинятися

15:39 06.10.2022
UNITED24 та "Метінвест" Ахметова реалізують браслети зі сталі "Азовсталі", кошти спрямують на купівлю дронів для ЗСУ

UNITED24 та "Метінвест" Ахметова реалізують браслети зі сталі "Азовсталі", кошти спрямують на купівлю дронів для ЗСУ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Генпрокурор: За підтвердженими даними кримінальних проваджень, від російської агресії в Україні загинули 7 938 цивільних, із них 430 діти

У рамках розслідувань встановлено 9 тис. 400 дітей, депортованих із України, - генпрокурор

У питанні створення трибуналу за злочин агресії РФ ми маємо неофіційну підтримку від десяти до 16 країн - генпрокурор

ДТЕК заявив про серйозні пошкодження його енергооб'єкта внаслідок ранкових обстрілів РФ

"Укренерго" заявила про ускладнення ситуації в енергосистемі через обстріли та вимушене скасування раніше узгоджених графіків відключень

ОСТАННЄ

У 28% українських шкіл осінні канікули перенесено на зиму - Шкарлет

СБУ провела обшуки в керівництва УПЦ (МП) у Кіровоградській області

Чехія зацікавлена допомогти у повоєнному відновленні Дніпропетровщини - Фіала

Генпрокурор: Ми зафіксували понад 300 фактів, які належать до визначення геноциду, відкрито п'ять проваджень

Чехія має намір виділити Україні 20 млн чеських крон на дизельні генератори для Харківської та Дніпропетровської областей - Фіала

Українці зможуть обрати журі Нацвідбору на Євробачення-2023 через "Дію"

Генпрокурор: За підтвердженими даними кримінальних проваджень, від російської агресії в Україні загинули 7 938 цивільних, із них 430 діти

У рамках розслідувань встановлено 9 тис. 400 дітей, депортованих із України, - генпрокурор

Генпрокурор: Просимо українців-біженців приєднатися до боротьби за справедливість та надати свідчення воєнних злочинів РФ

Російські окупанти у Херсоні вивозять архів із центрального РАЦСу, майно ДСНС та все з міськради - депутат облради

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА