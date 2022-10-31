"Укренерго" заявила про ускладнення ситуації в енергосистемі через обстріли та вимушене скасування раніше узгоджених графіків відключень

Після масованого ракетного удару по об'єктах енергетичної інфраструктури Україні скасовано стабілізаційні графіки погодинних відключень електроенергії, які були впроваджені з 6:00 31 жовтня у всіх регіонах, повідомила НЕК "Укренерго" у фейсбуці.

"Сьогодні вранці ворог знову завдав масованого ракетного удару по об'єктах енергетичної інфраструктури. Нові пошкодження погіршили ситуацію в енергосистемі України. Стабілізаційні графіки погодинних відключень, які були впроваджені з 6:00 у всіх регіонах, скасовані", - заявили в компанії.

За інформацією "Укренерго", для ліквідації аварій, спричинених наслідками ракетних обстрілів, в окремих регіонах операторами розподільчих мереж (обленерго) було впроваджено локальні обмеження споживачів у межах областей.

"Надалі величина необхідного обмеження споживачів регулюватиметься залежно від поточної ситуації в енергосистемі", - уточнили у компанії.