За добу окупанти завдали ударів по понад 15 населених пунктах

За добу від ворожих обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів, зокрема Куп'янськ Харківської області, Березнегувате та Очаків Миколаївської області, повідомляє Генеральний штаб Збройних Сил України.

"Протягом доби противник завдав 3 ракетні та 1 авіаційний удар, здійснив понад 30 обстрілів із реактивних систем залпового вогню", - сказано у зведенні, опублікованому на Фейсбуці у неділю ввечері.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Республіка білорусь і надалі підтримує збройну агресію російської федерації проти України. Російська федерація продовжує перекидання окремих підрозділів на територію республіки білорусь. Зберігається загроза завдання ракетних ударів та застосування ударних БпЛА з території та повітряного простору цієї країни.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на слобожанському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Ветеринарне, Дворічна, Стариця, Стрілеча та Чугунівка Харківської області;

на куп’янському та лиманському напрямках – з артилерії різних типів, у районах населених пунктів Кислівка і Ольгівка Харківської області, Греківка і Невське Луганської області та Зарічне на Донеччині;

на бахмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Майорськ, Невське, Опитне, Сіверськ та Соледар Донецької області;

на авдіївському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Авдіївка, Водяне, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка, Олександропіль Донецької області;

на новопавлівському та запорізькому напрямках ворог завдав вогневого ураження у районах населених пунктів Богоявленка, Времівка, Вугледар, Новопіль і Пречистівка Донецької області та Залізничне, Малинівка, Новоданилівка, Ольгівське, Чарівне і Червоне Запорізької області.

На південнобузькому напрямку вогневого впливу зазнали райони близько 20 населених пунктів уздовж лінії зіткнення.