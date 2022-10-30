Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача

Президент України Володимир Зеленський провів у неділю засідання Ставки Верховного Головнокомандувача.

"Обговорили оперативну ситуацію на фронті. Заслухали інформацію про можливі майбутні дії агресора. Детально зупинилися на питанні забезпечення нашої армії боєприпасами та ремонту військової техніки. Насамкінець докладно проаналізували вже зроблені для захисту інфраструктурних та енергетичних об'єктів кроки. Вистоїмо. Доведемо усьому світу, що ми незламні", - написав він у телеграм-каналі.