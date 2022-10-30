Окупаційна влада намагається створити на окупованих територіях Херсонської області умови, непридатні для проживання

Окупаційна влада намагається створити непридатні для проживання умови на тимчасово окупованих територіях Херсонської області, у Новій Каховці було відключено доступ до інтернету, та поширюється інформація про необхідність т.зв. евакуації, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Окупаційна влада тимчасово зайнятої території Херсонської області намагається створити на підконтрольній території умови, непридатні для проживання місцевого цивільного населення. Так, у Новій Каховці, з 29 жовтня поточного року, відключено доступ до мережі Інтернет та через гучномовці поширюють інформацію про необхідність виїзду з області протягом 48 годин через нібито загрозу ракетних ударів з боку Збройних Сил України", - сказано у зведенні, опублікованому на фейсбуці в неділю ввечері.

Зазначається, що насамперед так званій евакуації підлягає медперсонал місцевих лікарень та оперативні служби міста. Крім цього, окупаційна влада Нової Каховки видала указ, у якому підприємці зобов'язуються розпродати весь продовольчий товар і закрити магазини та ринки з 1 листопада 2022 року.

"За наявною інформацією, ворог здійснює підготовчі заходи щодо відведення артилерійських підрозділів з правобережної частини Херсонської області, з подальшим їх можливим перекиданням на інші напрямки", - наголошується в повідомленні.

Протягом доби українська авіація завдала по супротивнику 5 ударів: 1 – по району зосередження озброєння та військової техніки, 2 – по взводних опорних пунктах, а також 2 – по позиціях комплексів протиповітряної оборони окупантів.

Також за добу підрозділи ракетних військ та артилерії вразили 1 пункт управління агресора.