Японія створить нове об'єднане командування Сил самооборони - ЗМІ

Японська влада має намір незабаром створити нове об'єднане командування Сил самооборони, яке керуватиме операціями їхніх сухопутних, морських і повітряних військ, повідомляє в неділю the Japan Times.

Це командування має почати функціонувати до 2024 року. Для його керівництва заснують нову посаду: особа, яка очолює командування, буде безпосередньо підзвітна міністру оборони Японії.

Також командування розвиватиме оборонне співробітництво Японії зі США та координуватиме військові стратегії двох країн.

Крім того, агентство Kyodo повідомило з посиланням на джерело, що Міноборони Японії планує до 2027 фінансового року більше ніж у п'ять разів наростити чисельність персоналу, відповідального за кібербезпеку - з 890 до 5 тис.осіб.

Раніше у щорічній доповіді японського Міноборони "Біла книга" від 2022 року стверджувалося, що КНР має 175 тис. осіб, задіяних у кіберопераціях, зокрема 30 тис., хто веде наступальні дії. У КНДР число осіб, зайнятих кіберопераціями, в Токіо оцінили в 6,8 тис.осіб.

За даними Kyodo, до кінця року японський уряд на тлі швидкої зміни регіональної ситуації має намір завершити перегляд керівних принципів оборонної політики; частиною цього процесу стануть плани посилити сили забезпечення кібербезпеки. Влада проведе ревізію низки офіційних документів, включно зі стратегію нацбезпеки.

До цього Японія створила окремий кіберпідрозділ. Крім того, власні кібероперації проводить кожен рід військ Сил самооборони - сухопутний, морський і повітряний.