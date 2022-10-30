Події

16:13 30.10.2022

Японія створить нове об'єднане командування Сил самооборони - ЗМІ

1 хв читати
Японія створить нове об'єднане командування Сил самооборони - ЗМІ

Японська влада має намір незабаром створити нове об'єднане командування Сил самооборони, яке керуватиме операціями їхніх сухопутних, морських і повітряних військ, повідомляє в неділю the Japan Times.

Це командування має почати функціонувати до 2024 року. Для його керівництва заснують нову посаду: особа, яка очолює командування, буде безпосередньо підзвітна міністру оборони Японії.

Також командування розвиватиме оборонне співробітництво Японії зі США та координуватиме військові стратегії двох країн.

Крім того, агентство Kyodo повідомило з посиланням на джерело, що Міноборони Японії планує до 2027 фінансового року більше ніж у п'ять разів наростити чисельність персоналу, відповідального за кібербезпеку - з 890 до 5 тис.осіб.

Раніше у щорічній доповіді японського Міноборони "Біла книга" від 2022 року стверджувалося, що КНР має 175 тис. осіб, задіяних у кіберопераціях, зокрема 30 тис., хто веде наступальні дії. У КНДР число осіб, зайнятих кіберопераціями, в Токіо оцінили в 6,8 тис.осіб.

За даними Kyodo, до кінця року японський уряд на тлі швидкої зміни регіональної ситуації має намір завершити перегляд керівних принципів оборонної політики; частиною цього процесу стануть плани посилити сили забезпечення кібербезпеки. Влада проведе ревізію низки офіційних документів, включно зі стратегію нацбезпеки.

До цього Японія створила окремий кіберпідрозділ. Крім того, власні кібероперації проводить кожен рід військ Сил самооборони - сухопутний, морський і повітряний.

Теги: #японія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

20:03 27.10.2022
Резніков запросив міністра оборони Японії в Україну

Резніков запросив міністра оборони Японії в Україну

21:39 26.10.2022
США розмістили на півдні Японії безпілотники MQ-9 Reaper для ведення розвідки

США розмістили на півдні Японії безпілотники MQ-9 Reaper для ведення розвідки

22:11 07.10.2022
Зеленський підписав указ про визнання Північних територій частиною Японії

Зеленський підписав указ про визнання Північних територій частиною Японії

21:44 07.10.2022
Зеленський підписав указ про визнання чотирьох островів Курильського архіпелагу територією Японії

Зеленський підписав указ про визнання чотирьох островів Курильського архіпелагу територією Японії

10:11 07.10.2022
Японія поповнила санкційні списки щодо РФ більше ніж 80 особами та структурами - Мінфін

Японія поповнила санкційні списки щодо РФ більше ніж 80 особами та структурами - Мінфін

08:15 06.10.2022
КНДР запустила дві балістичні ракети малої дальності

КНДР запустила дві балістичні ракети малої дальності

13:56 05.10.2022
Посольство Японії відновило роботу в Києві

Посольство Японії відновило роботу в Києві

21:21 30.09.2022
Прем'єр Японії: Так зване "приєднання" РФ українських регіонів - це зазіхання на суверенітет і територіальну цілісність України, воно ніколи не буде визнано

Прем'єр Японії: Так зване "приєднання" РФ українських регіонів - це зазіхання на суверенітет і територіальну цілісність України, воно ніколи не буде визнано

19:47 30.09.2022
Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Японії подальшу підтримку України

Зеленський обговорив із прем'єр-міністром Японії подальшу підтримку України

08:53 26.09.2022
Японія запровадила санкції щодо 21 організації з РФ

Японія запровадила санкції щодо 21 організації з РФ

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Рух 218 суден, які беруть участь у "зерновій ініціативі", фактично заблоковано

За добу окупанти завдали ударів по понад 15 населених пунктах

Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача

На території Білорусі перебуває близько 4300 військовослужбовців країни-терориста, але ситуація може дуже швидко змінитися – Буданов

Блінкен закликав Москву відновити свою участь у Чорноморській зерновій ініціативі і "повністю дотримуватися домовленостей"

ОСТАННЄ

Боррель засудив подвійний теракт у Сомалі, в якому загинуло щонайменше 100 людей

Зеленський подякував США за вручення нагороди Oxi Courage Award

Виробник безпілотників "Байрактар" має намір оснастити їх ракетами "повітря-повітря"

Противник облаштовує нові рубежі оборони, зокрема на лівому березі Дніпра

У ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНОМУ ХЕРСОНІ ЧУТИ ВИБУХИ – ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

Генсек ООН веде консультації для поновлення участі РФ у "зерновій угоді"

НАТО закликає РФ терміново відновити "зернову угоду"

Боррель і Генсек ООН обговорили "зернову угоду" та координували дії щодо забезпечення експорту зерна з України

Глава Міноборони Туреччини продовжує контактувати зі сторонами для продовження діяльності "зернової угоди"

Українські військові збили ударний гелікоптер РФ на Харківщині

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА