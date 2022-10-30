ЗС України за добу завдали ударів по 29 районам зосередження ворога, знищено 3 повітряні та 14 наземних цілей

Минулої доби авіація, ракетні війська та артилерія ЗСУ завдали ударів по 29 районам зосередження ворога, було вражено 17 наземних і повітряних цілей, серед яких ракета Іскандер-К та два засоби ППО противника.

Як повідомляє Генштаб ЗСУ у Фейсбуці, авіація Сил оборони протягом доби завдала по ворогу 32 удари. Із них 23 - по районах зосередження озброєння та військової техніки, 3 - по взводних опорних пунктах, а також 6 - по позиціях протиповітряної оборони противника. Воїни української протиповітряної оборони збили ракету Іскандер-К та 2 ворожі БПЛА "Орлан -10".

Підрозділи ракетних військ і артилерії за поточну добу уразили 6 районів зосередження озброєння та військової техніки, 3 склади боєприпасів, 2 засоби протиповітряної оборони та 9 інших важливих військових об’єктів противника.