Події

07:38 30.10.2022

За добу окупанти завдали 5 ракетних та 23 авіаудари, здійснили понад 100 обстрілів із РСЗВ

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За добу окупанти завдали 5 ракетних та 23 авіаудари, здійснили понад 100 обстрілів із РСЗВ

Минулої доби російські окупанти завдали 5 ракетних і 23 авіаційні удари, здійснили понад 100 обстрілів із РСЗВ, повідомили в Генштабі ЗСУ.

"Від цієї злочинної діяльності постраждали райони більш як 45 населених пунктів. Серед них - Словʼянськ і Сіверськ Донецької області, Запоріжжя та  Новоолександрівка на Херсонщині", – йдеться у зведенні на фейсбуці.

Ворог здійснював обстріли:

на сіверському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, в районах населених пунктів Рожковичі, Будки, Мезенівка, Фотовиж та Миропілля Сумської області;

на слобожанському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Тернова, Вовчанськ, Ветеринарне, Вільхуватка, Гатище, Григорівка, Кам’янка, Фиголівка, Дворічна, Стариця, Огірцеве, Стрілеча та Чугунівка;

на куп’янському та лиманському напрямках – з артилерії різних типів, у районах населених пунктів Кислівка, Крохмальне, Греківка, Зарічне, Новоєгорівка, Берестове, Невське, Ольгівка, Терни, Торське та Ямполівка;

на бахмутському напрямку – з танків та всього спектру артилерії, в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Веселе, Званівка, Сіверськ, Зеленопілля, Соледар, Одрадівка, Опитне, Нью-Йорк, Васюківка, Серебрянка та Яковлівка;

на авдіївському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Авдіївка, Невельське, Веселе, Водяне, Мар’їнка, Новомихайлівка, Первомайське та Опитне;

на новопавлівському напрямку – з танків та реактивної артилерії в районах населених пунктів Времівка, Вугледар, Єгорівка, Микільське, Новоукраїнка, Павлівка та Пречистівка.

На запорізькому напрямку противник завдав вогневого впливу у районах населених пунктів Гуляйполе, Нове, Дорожнянка, Залізничне, Зелений Гай, Темирівка, Ольгівське та Червоне.

На південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони близько 20 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Від ворожих обстрілів з реактивної та ствольної артилерії постраждали населені пункти Нікополь і Вищетарасівка Дніпропетровської області та Гаврилівка на Херсонщині.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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