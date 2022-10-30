За добу ЗС України відбили атаки ворога в районі 10 населених пунктів Донецької області

За минулу добу ЗСУ відбили атаку російських окупантів у районі 10 населених пунктів Донецької області. Ворог не припиняє ведення наступальних дій на бахмутському та авдіївському напрямках, повідомили у Генштабі.

"За добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів: Яковлівка, Бахмут, Бахмутське, Олександропіль, Кам’янка, Авдіївка, Первомайське, Красногорівка, Мар’їнка, Новомихайлівка Донецької області", – йдеться у ранковому зведенні на сторінці у Фейсбуці.

Зазначається, що противник продовжує обстріли підрозділів Сил оборони вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Завдає удари по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.