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20:18 29.10.2022

Спікер МЗС України: Вихід РФ із "зернової ініціативи" – частина курсу на дестабілізацію глобальної продовольчої безпеки

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Спікер МЗС України: Вихід РФ із "зернової ініціативи" – частина курсу на дестабілізацію глобальної продовольчої безпеки

Російська сторона продовжує спроби зірвати роботу Чорноморського зернового коридору та ставить під сумнів доцільність його подальшого функціонування, заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"Розглядаємо повідомлення Міноборони РФ про зупинення Росією участі у зерновій угоді як втілення курсу Москви на дестабілізацію глобальної продовольчої безпеки під надуманим приводом останніх подій у Севастополі", - написав Ніколенко у фейсбуці.

Він також нагадав, що МЗС України попереджало про подібний сценарій, зокрема у заяві від 24 жовтня.

"Зараз надзвичайно важливо, аби ООН та Туреччина як ґарантори зернової угоди, а також країни, які залежать від експорту українських зернових, надіслали Росії чіткий сигнал про неприпустимість утримання сотень мільйонів людей в світі, зокрема в Африці, Азії та Латинській Америці, в заручниках голодних ігор Кремля", - наголосив Ніколенко.

 

 

 

Теги: #росія #реакція #зернова_ініціатива

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