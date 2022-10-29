Події

19:08 29.10.2022

За суботу ворог завдав 12 ракетних та авіаударів, здійснив 29 обстрілів із РСЗВ

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За суботу ворог завдав 12 ракетних та авіаударів, здійснив 29 обстрілів із РСЗВ

Протягом доби суботи, 29 жовтня, противник завдав 5 ракетних та 7 авіаційних ударів, здійснив понад 29 обстрілів із реактивних систем залпового вогню, повідомили у Генштабі ЗСУ.

"Ворожих ударів зазнали райони понад 15 населених пунктів. Зокрема, Словʼянськ і Сіверськ Донецької області та Новоолександрівка на Херсонщині", – йдеться у вечірньому зведенні Генштабу на фейсбуці.

На волинському та поліському напрямках обстановка без суттєвих змін. Республіка білорусь і надалі підтримує збройну агресію російської федерації проти України. Зберігається загроза завдання ракетних ударів та застосування ударних БПЛА з території республіки білорусь.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на сіверському напрямку – з мінометів, в районах населених пунктів Рожковичі та Будки Сумської області;

на слобожанському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Вовчанськ, Ветеринарне, Вільхуватка, Гатище, Григорівка, Дворічна, Стариця, Огірцеве, Стрілеча та Чугунівка;

на куп’янському та лиманському напрямках – з артилерії різних типів, у районах населених пунктів Кислівка, Табаївка, Берестове, Невське, Ольгівка, Новоєгорівка та Ямполівка;

на бахмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Андріївка, Бахмут, Бахмутське, Білогорівка, Званівка, Сіверськ, Соледар, Зарічне, Нью-Йорк, Васюківка та Серебрянка;

на авдіївському напрямку противник завдавав вогневого ураження в райони населених пунктів Авдіївка, Невельське, Веселе, Водяне, Мар’їнка, Новомихайлівка, Первомайське та Опитне.

На новопавлівському та запорізькому напрямках окупанти активних наступальних дій не вели. Зафіксовано обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії у районах населених пунктів Вугледар, Велика Новосілка, Времівка, Гуляйполе, Залізничне, Павлівка, Ольгівське та Червоне.

На південнобузькому напрямку від вогню реактивної та ствольної артилерії безпосередньо постраждали Нікополь та Вищетарасівка Дніпропетровської області.

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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