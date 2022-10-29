У Василькові відкрили модульне містечко для проживання 352 осіб

Модульне містечко для тимчасового проживання 352 людей відкрили у Василькові Київської області в рамках співпраці з урядом Польщі, повідомила пресслужба Мінрегіону.

"Сьогодні завдяки міцній співпраці з польським урядом відкрили 12-те тимчасове модульне містечко. Тут житимуть внутрішньо переміщені особи, а також мешканці багатоквартирного будинку у Василькові, зруйнованого авіаударом. У містечку створено всі зручності, щоб називати це місце хоч і тимчасовим, але будинком", – розповів міністр розвитку громад і територій Олексій Чернишов, слова якого наводить пресслужба.

Згідно з повідомленням, модульне містечко у Василькові містить чотири моноблоки по 22 житлові кімнати в кожному. Інфраструктура міста передбачає всі необхідні зручності для життя і відповідає всім технічним вимогам, зокрема для проживання в будь-яку пору року.

"Є кухня, їдальня, санвузли, душові кабінки, адміністративні приміщення. Містечко освітлюється і опалюється. Він повністю укомплектований необхідною побутовою технікою та іншим обладнанням, а кімнати мешканців – меблями", – описали містечко в пресслужбі.

Там додали, що на відкритті містечка, зокрема, був присутній Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Польща в Україні Бартош Ціхоцький.

У Мінрегіоні уточнили, що раніше в рамках співпраці з колегами з Польщі було відкрито і заселено 11 модульних містечок для понад 3500 осіб в деокупованих населених пунктах Київської (Ірпінь, Буча, Бородянка, Макарів) і Чернігівської (Новоселівка) областей, а також у місті Львів.

Міністр висловив подяку польським партнерам за послідовну підтримку України в напрямку забезпечення житлом ВПО, а також українців, які втратили свої будинки в результаті російських бомбардувань.