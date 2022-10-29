В останні дні жовтня в Україні втримається відносно тепла погода

Помірний дощ очікується в неділю, 30 жовтня, вночі в східних і північно-східних областях України, вдень в південно-західній і південно-східній частині країни місцями пройде невеликий дощ, на решті територій без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с, на Лівобережжі місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 6-11°, вдень 11-16°, у південній частині до 19°.

У Києві 30 жовтня без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 9-11°, вдень 12-14°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім.Бориса Срезневського, в Києві з початку метеорологічних спостережень, які ведуться з 1881 року, в день 30 жовтня найвища температура була зафіксована на позначці +18,3°з в 2013 році, а найнижча - вночі на позначці -16,7°з в 1920 році.

У понеділок, 31 жовтня, в Україні переважно без опадів, тільки в східних, північно-східних областях місцями очікується невеликий дощ і мокрий сніг, а в Криму - невеликий дощ. Вітер переважно північно-західний, 7-12 м/с.

Температура вночі 3-8°, на узбережжі морів, Закарпаття та Прикарпаття до 11° (на північному сході місцями 0-2° тепла); вдень 7-12°, в південно-західній частині країни і в Криму 13-18°.

У Києві 31 жовтня без опадів. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 5-7°; вдень близько 10°.