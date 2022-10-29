Події

10:46 29.10.2022

У Харківській області троє мирних жителів поранені внаслідок російських обстрілів

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У Харківській області троє мирних жителів поранені внаслідок російських обстрілів

Троє мирних жителів Харківської області дістали поранень в п'ятницю унаслідок обстрілів російськими окупаційними військами населених пунктів Чугуївського, Харківського та Куп'янського районів області протягом минулої доби, повідомив голова Харківської обласної Військової адміністрації Олег Синєгубов.

"За даними обласного центру екстреної медичної допомоги, в Куп'янському районі поранення дістали дві жінки 43 і 40 років, а також 60-річний чоловік", - написав Синєгубов у телеграм-каналі.

Крім того, унаслідок обстрілів у Вовчанську було пошкоджено господарську споруду, а в Дворічній - житлові будинки, сталися пожежі.

На звільнених територіях піротехнічні підрозділи ДСНС знешкодили 413 вибухонебезпечних предметів за добу.

Теги: #харківська_область #обстріл

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