Події

07:32 29.10.2022

Сили оборони знищили близько 320 одиниць о/с ворога, майже сто поранено у Донецькій та Луганській області

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Сили оборони знищили близько 320 одиниць о/с ворога, майже сто поранено у Донецькій та Луганській області

За добу знищено близько 320 одиниць особового складу ворога, майже сто поранено внаслідок точкових ударів українських сил оборони в Донецькій та Луганській області, повідомляє Генеральний штаб.

Так, В результаті точкових ударів підрозділів Сил оборони України, в районі населеного пункту Майорськ напередодні знищено близько 300 окупантів, які готувались до чергового нападу. Ще близько 60 легкопоранених було доставлено наступного дня до медичних закладів міста Горлівка.

А в населеному пункті Червонопопівка Луганської області знищено до 20 військовослужбовців противника, а близько 30 окупантів отримало поранення різного ступеня важкості.

Повідомляється, що Повітряні сили України минулої доби завдали 24 удари по районах зосередження озброєння та військової техніки, а також позицій комплексів протиповітряної оборони противника. На різних напрямках українські підрозділи ППО збили два штурмовики Су-25, один вертоліт Мі-8 та один БПЛА ворога.

У свою чергу військовослужбовці ракетних військ та артилерії за добу вразили позиції батареї самохідних артилерійських установок та інші важливі військові об'єкти супротивника.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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