Росія намагається перетворити Херсонщину на зону відчуження

Росія намагається зробити окуповану частину Херсонської області "зоною відчуження", заявив президент України Володимир Зеленський у відеозверненні в п'ятницю.

"Фактично вони демонтують там всю наявну систему охорони здоров'я. Окупанти вирішили закривати медичні заклади в містах, вивозити обладнання, машини швидкої - просто все... Тиснуть на лікарів, які ще залишилися в окупованих районах, щоб вони переїжджали на територію Росії. Передусім це стосується Херсонської області", - сказав він.

За словами президента, "Росія робить із Херсонщини зону без цивілізації, без елементарних речей, які доступні в більшості країн світу. Цей регіон до приходу Росії, як і всі інші області України, був цілком нормальним і безпечним, там гарантувалися всі соціальні послуги людям. Там гарантувалося життя. А тепер Росія намагається зробити Херсонщину буквально зоною відчуження. Світ повинен на це відреагувати".

"Наше Міністерство закордонних справ, усі наші представники інформують міжнародні організації та партнерів про цей новий ескалаційний крок окупантів", - сказав Зеленський.

Він звернувся до всіх людей, які перебувають у цих окупованих містах і районах: "Будь ласка, робіть усе, щоб допомагати один одному – попри будь-які дії окупантів".

"Український прапор повернеться. Нормальне життя ми повернемо. Але потрібно витримати цей час. Час, коли навіть формально окупанти підтверджують, що їм не втриматися на території України, і тому вони намагаються викрасти вже й медичне обладнання, поневолити медичний персонал", - заявив Зеленський.