Повістки у територіальні центри комплектування не можна оскаржити в суді

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного суду України ухвалив, що громадяни України не можуть оскаржити в судах отримання повісток територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

"Саме по собі повідомлення громадян про виклик до територіального центру комплектування та соціальної підтримки оформляється у вигляді повісток та по суті оскаржувана позивачем повістка, складена відповідачем на виконання законодавства з питань військового обов'язку та вручена позивачу, не є рішенням або дією суб'єкта владних повноважень України", - зазначається у тексті ухвали суду.

У суді зазначили, що повістка є лише засобом оповіщення військовозобов'язаної особи для її прибуття на зазначену дату до територіального центру комплектування, і не означає обов'язкового укладання контракту для проходження військової служби.

При цьому обов'язок військовозобов'язаної особи з'явитися на виклик у відповідний територіальний центр комплектування встановлено не повісткою, а законом України "Про військовий обов'язок та військову службу".

Таким чином суд ухвалив, що оскарження повісток не підлягає розгляду в порядку адміністративного судочинства.