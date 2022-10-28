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08:15 28.10.2022

Генасамблея ООН розгляне необхідність створення міжнародного компенсаційного механізму за збитки в Україні, заподіяні агресією РФ

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Генасамблея ООН розгляне необхідність створення міжнародного компенсаційного механізму за збитки в Україні, заподіяні агресією РФ

Генеральна асамблея ООН на запланованому 14 листопада засіданні розгляне необхідність створення міжнародного компенсаційного механізму за збитки в Україні, заподіяні агресією РФ, повідомила пресслужба Міністерства юстиції.

"Підтримка очікується з прийняттям резолюції Генасамблеї ООН, засідання заплановане на 14 листопада. Цією резолюцією передбачатиметься визнання необхідності створення у співпраці з урядом України міжнародного компенсаційного механізму за відшкодування втрат і будуть надані рекомендації країнам-учасницям щодо створення Міжнародного реєстру збитків", - цитує пресслужба слова заступника міністра юстиції Ірини Мудрої, сказані у національному телемарафоні.

За її словами, після отримання цієї резолюції ООН робота Мін'юсту продовжуватиметься у трьох напрямах, зокрема, створення міжнародного реєстру збитків, переговорів із країнами, які будуть готові укласти міжнародний Договір про створення компенсаційного механізму, спільної роботи над внесенням відповідних змін до національного законодавства країн, що беруть участь у підписанні міжнародного договору

Також зазначається, що за третім напрямом Мін'юст уже розпочав співпрацю із Канадою, США, Великою Британією та країнами ЄС.

"Компенсаційний механізм передбачатиме створення Комісії для розгляду заяв про відшкодування збитків завданих агресією РФ та ефективного механізму виконання прийнятих Комісією рішень. Відшкодування відбуватиметься за рахунок Компенсаційного фонду, що фінансується за рахунок російських активів, конфіскованих та заблокованих, що знаходяться на території держав- угоди. Це активи держави Росії, активи державних російських компаній та наближених до шляху олігархів. Насамперед ми чекаємо на те, що фонд наповнюватиметься за рахунок суверенних активів Росії – це золотовалютні резерви Центробанку Росії та активи державних компаній", – пояснила Мудра.

У пресслужбі відомства зазначають, що у травні указом президента України було створено робочу групу, яка займається розробкою та впровадженням міжнародно-правового механізму відшкодування шкоди, заподіяної агресією РФ.

Водночас створення компенсаційного механізму підтримав Комітет міністрів Ради Європи. Також резолюцією ПАРЄ від 13 жовтня підтримується необхідність створення компенсаційного механізму та реєстру збитків.

Крім того, було відзначено пропозицію щодо організації Спеціального міжнародного трибуналу за агресію проти України.

 

 

Теги: #рф #україна #компенсації #генасамблея_оон

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