Події

07:43 28.10.2022

За добу четверга ЗС України відбили ворожі атаки в районах 13 населених пунктів

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За добу четверга ЗС України відбили ворожі атаки в районах 13 населених пунктів

За добу четверга Збройні сили України відбили ворожі атаки в районах 13 населених пунктів, повідомляє Генеральний штаб.

"За добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів: Андріївка, Білогорівка Луганської області; Бахмут, Бахмутське, Времівка, Зеленопілля, Соледар, Майорськ, Мар’їнка, Невельське, Новобахмутівка, Первомайське, Яковлівка Донецької області," – йдеться у зведенні.

Протягом доби противник завдав п'ятнадцять авіаційних та один ракетний удар, здійснив понад сорок обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Від цього постраждали населені пункти Білогірка, Нова Кам’янка, Новогреднєве Херсонської області, Степове Запорізької області та Мар’їнка і Павлівка на Донеччині.

На волинському та поліському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін. Республіка білорусь продовжує підтримувати збройну агресію російської федерації проти України, надаючи свою територію, повітряний простір та інфраструктуру. Зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів, в тому числі із застосування ударних БПЛА.

На інших напрямках ворог здійснював обстріли:

на сіверському та слобожанському напрямках – з території російської федерації, із використанням артилерії різних типів, у районах населених пунктів Бояро-Лежачі, Водолаги, Гірки, Писарівка і Рижівка Сумської області та Вільхуватка, Вовчанськ, Охрімівка і Стариця Харківської області;

на куп’янському та лиманському напрямках – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Дружелюбівка, Петро-Іванівка Харківської області; Зарічне, Ямполівка Донецької області та Макіївка і Невське на Луганщині;

на бахмутському напрямку – з танків та різнокаліберної артилерії, в районах населених пунктів Бахмут, Бахмутське, Верхньокам’янське, Опитне, Роздолівка, Соледар, Майорськ та Яковлівка;

на авдіївському напрямку противник здійснював обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії неподалік Авдіївки, Красногорівки, Мар’їнки, Невельського, Новомихайлівки та Первомайського Донецької області.

На новопавлівському та запорізькому напрямках ворог здійснив артилерійські обстріли у районах 15 населених пунктів. Серед них - Білогір’я, Гуляйполе, Дорожнянка, Запорізької області та Вугледар, Новосілка, Павлівка і Пречистівка Донецької області.

На південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони 20 населених пунктів, що поряд із лінією зіткнення.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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