Події

07:38 28.10.2022

Російське командування намагається приховувати реальні втрати ворога, щоби не було паніки серед військових

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Російське командування намагається приховувати реальні втрати ворога, щоби не було паніки серед військових

Командування військ РФ намагається приховувати реальні втрати ворога, щоб не було паніки серед військових, а на правобережжі Херсонщини посилює угруповання новими мобілізованими, повідомляє Генеральний штаб.

"Командування російських окупаційних військ, з метою уникнення панічних настроїв серед особового складу, всіма шляхами намагається приховати реальні втрати військовослужбовців", - йдеться в ранковому зведенні в п'ятницю.

За інформацією Генштабу України, противник продовжує "евакуюватися" із тимчасово окупованої території Херсонської області. Зокрема, значну увагу приділяють вивезенню медичного обладнання та майна, як кажуть окупанти, націоналізованих підприємств.

"Так, з населеного пункту Білозерка, обладнання місцевої лікарні вивозиться до міст Скадовськ та Генічеськ. В той же час, відзначається посилення угруповання ворога на правобережній частині тимчасово зайнятої території Херсонської області мобілізованими військовослужбовцями чисельністю до 1000 осіб.  Їх розселяють у помешканнях місцевих жителів, які покинули ці території", - сказано у повідомленні.

Водночас у Запорізькій області знищено 8 одиниць озброєння та військової техніки різного типу та поранено до 120 військовослужбовців. На тимчасово зайнятій території Херсонської області відзначено доставку до лікувальних закладів близько 100 поранених окупантів.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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