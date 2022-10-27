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19:41 27.10.2022

США у стратегії національної безпеки назвали РФ "гострою загрозою", а КНР - "основним викликом"

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США у стратегії національної безпеки назвали РФ "гострою загрозою", а КНР - "основним викликом"

Влада США в новій версії стратегії національної оборони охарактеризувала Росію як "гостру загрозу", а Китай як "основний виклик" для Вашингтона.

"Росія є гострою загрозою. Навіть незважаючи на те, що основний виклик походить від КНР, нещодавні події підкреслюють безпосередню загрозу від Росії", - йдеться в тексті стратегії, поширеному Пентагоном у четвер.

Водночас у Пентагоні зазначили, що, "незважаючи на те, що розходження інтересів та історична недовіра між КНР і РФ можуть обмежити глибину їхнього політичного і військового співробітництва, відносини країн продовжують розширюватися".

У документі наголошується, що Росія, "як і раніше, становить серйозну небезпеку в основних сферах", у тому числі в ядерній.

"Це включає ядерну загрозу стосовно США, а також їхніх союзників і партнерів, загрозу крилатих ракет великої дальності, кібер- та інформаційних операцій, загрози в космічному просторі, загрози хімічної та біологічної зброї, ведення бойових дій під водою", - повідомляється в тексті стратегії.

Зокрема, згідно з документом, Росія продовжує модернізувати та розширювати свої ядерні сили, які становлять "потенційну загрозу існуванню США та їхніх союзників і партнерів". У Пентагоні зазначають, що йдеться і про 1,5 тис. розгорнутих російських ядерних боєголовок, які підпадають під дію договору СНО-ІІІ, і про боєголовки для нестратегічної ядерної зброї, яких не стосуються будь-якої угоди. Отже, Росія залишається суперником США із найбільш боєздатним та різноманітним арсеналом ядерних озброєнь.

Водночас, нагадує документ, США вели суттєвий діалог із Росією у сфері "стратегічного діалогу та управління в кризових ситуаціях". США та РФ також висловлювали прагнення поширити режим контролю над ядерними озброєннями за межі сфери дії СНО-ІІІ. Однак з цього питання пріоритети в обох країн різняться, що свідчить про необхідність діалогу "стосовно тих цілей, які в США і РФ не збігаються, і сприйняття тих систем озброєння, які впливають на стратегічну стабільність".

Глава Міноборони США Ллойд Остін також представив цю стратегію на брифінгу.

Теги: #сша #китай #росія #позиція

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