Заарештовані готелі та санаторії можуть частково використовувати як соціальне житло для ВПО – Мінекономіки

Заарештовані готелі та санаторії до ухвалення остаточного рішення суду про такі об'єкти може бути використано для розміщення тимчасово переміщених осіб (ВПО) та реабілітації військовослужбовців, повідомило Міністерство економіки у пресрелізі.

Згідно з повідомленням, Агентству з розшуку та менеджменту активів (АРМА) доручено вивчити можливість додавання до договорів управління активами зобов'язання для керуючих щодо передання частини активів на соціальні потреби.

"Зараз у нас є близько 80 об’єктів нерухомості, які ми можемо виставляти на конкурс з пошуку нових управителів. Це бази відпочинку та готелі, за якими йдуть судові тяжби, вони заарештовані та знаходяться в управлінні АРМА. До складу кожного готелю чи бази відпочинку може входити декілька об’єктів нерухомості. Обов’язковою умовою таких конкурсів буде те, що новий управитель має забезпечити передачу 10-20% від номерного фонду на потреби внутрішньо переміщених осіб", - наведено слова т.в.о. голови АРМА Дмитра Жоравовича.

Водночас доступ до таких конкурсів має бути забезпечено і для державних підприємств, і для приватних, наголосила перший віцепрем'єр - міністр економіки Юлія Свириденко.

На конкурси керуючих із зобов'язанням розміщення ВПО пропонується передати п'ять готелів, 24 санаторії, інші нежитлові приміщення, серед яких - київські готелі "Турист" та "Дружба", санаторії "Жовтень" (Конча-Заспа, Київська обл.), "Шаян" (Закарпатська обл.), "Моршин курорт" (Львівська обл.), "Затока" та "Кароліно-Бугаз" (Одеська обл.), колишній пансіонат "Нові Санжари" (Полтавська обл.) тощо.