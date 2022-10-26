Події

21:47 26.10.2022

Глава Миколаївської ОВА повідомив про запуск двох дронів-камікадзе з боку моря

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Глава Миколаївської ОВА повідомив про запуск двох дронів-камікадзе з боку моря

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив про запуск російськими окупантами двох дронів-камікадзе з боку моря.

"2 мопеди з моря", - написав Кім у телеграмі в середу ввечері.

Він також закликав громадян берегти себе та прислухатися до звуків у небі.

Пізніше Кім повідомив, що у бік Миколаївської області наближаються 3 групи дронів-камікадзе.

"3 групи бачимо мопедів. Передня 8 од", - підсумував голова ОВА.

 

 

 

Теги: #миколаїв #бпла #ова

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