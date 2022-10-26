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19:07 26.10.2022

Генштаб ЗСУ: Російські окупанти за добу завдали одного ракетного удару і здійснили 11 обстрілів із РСЗВ

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Генштаб ЗСУ: Російські окупанти за добу завдали одного ракетного удару і здійснили 11 обстрілів із РСЗВ

Російські окупанти за поточну добу завдали по території України одного ракетного удару, а також здійснили 11 обстрілів із реактивних систем залпового вогню (РСЗВ), повідомляє Генштаб України.

"Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Разом з тим не припиняє вести наступальні дії на бахмутському та авдіївському напрямках", - ідеться у повідомленні.

У ньому наголошується, що підрозділи української армії відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Бахмутське, Бахмут, Іванград, Андріївка, Соледар, Курдюмівка, Красногорівка, Новомихайлівка, Невельське, Мар’їнка та Кам’янка Донецької області.

"Ворог обстрілює позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання позицій на окремих напрямках та веде повітряну розвідку. Порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення", - наголосили в Генштабі.

Там уточнюють, що протягом доби противник завдав одного ракетного удару та здійснив 11 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.

У Генштабі зазначають, що на волинському та поліському напрямках оперативна ситуація залишається без суттєвих змін. Республіка Білорусь продовжує підтримувати збройну агресію РФ проти України. Зберігається загроза завдання ракетних ударів та задіяння ударних БПЛА з території Республіки Білорусь.

На інших напрямках ворог вів вогонь, зокрема на слобожанському напрямку з використанням мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Бочкове, Вільхуватка, Бударки, Чугунівка, Шевченкове, Стрілеча та Дворічна; на куп'янському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Берестове, Кислівка, Котлярівка, Піщане, Першотравневе, Фиголівка та Крохмальне.

На лиманському напрямку окупанти стріляли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії у районах населених пунктів Вишневе, Греківка, Григорівка, Невське, Сергіївка та Зарічне; на бахмутському напрямку – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Бахмут, Бахмутське, Соледар, Іванград, Торецьк, Курдюмівка, Майорськ та Озарянівка.

На авдіївському напрямку ворожі обстріли зафіксовано в районах населених пунктів Мар’їнка, Водяне, Новомихайлівка, Первомайське, Авдіївка, Красногорівка, Невельське та Новокалинове.

На новопавлівському та запорізькому напрямках противник здійснив артилерійські обстріли в районах населених пунктів Оріхів, Времівка, Вугледар, Гуляйполе, Залізничне, Новопіль, Нескучне та Полтавка.

На південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони населених пунктів, що поряд з лінією зіткнення. Безпосередньо від вогню ворожої реактивної артилерії постраждало місто Нікополь.

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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