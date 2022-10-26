Події

17:25 26.10.2022

На Київщині жінка виявила у поштовій скриньці гранату, поліція розпочала розслідування

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У вівторок, 25 жовтня, близько 20.00 поліція отримала повідомлення від мешканки Броварського району Київської області про те, що вона виявила вибухонебезпечний предмет у поштовій скриньці, повідомляє пресслужба поліції Київської області.

"На місце події прибули співробітники Броварського районного управління поліції спільно з вибухотехніками. Під час огляду поштової скриньки було виявлено та вилучено бойову гранату РГД-5 та підривник типу УЗРГМ", - зазначається в повідомленні у фейсбуці.

Поліція розслідує обставини інциденту.

Теги: #граната #пошта

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