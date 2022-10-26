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17:10 26.10.2022

Сенат Польщі визнав владу в РФ терористичним режимом

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Сенат Польщі визнав владу в РФ терористичним режимом

Сенат Польської Республіки в середу 85 голосами ухвалив резолюцію про визнання влади Російської Федерації терористичним режимом.

Як повідомляє пресслужба Сенату, документ "рішуче засуджує російську агресію та закликає всі країни, які виступають за мир, демократію та права людини, визнати владу Російської Федерації як терористичний режим".

У резолюції сенатори також нагадують, що 24 лютого 2022 року РФ розв'язала "жорстоку війну з Україною, бажаючи стерти із землі цю суверенну країну і знищити її народ".

На думку сенаторів, героїчний захист незалежності громадянами України викликав захоплення всього вільного світу і наразі Україна є "найважливішим місцем, яке захищає демократію та свободу".

Теги: #рф #тероризм #сенат #польща

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