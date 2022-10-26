Події

08:48 26.10.2022

Ворог у ніч на середу обстріляв Широківську ОТГ у Баштанському районі Миколаєва

1 хв читати
Ворог у ніч на середу обстріляв Широківську ОТГ у Баштанському районі Миколаєва

Російські війська в ніч проти середи обстріляли Широківську ОТГ у Баштанському районі Миколаєва, повідомив голова ОВА Віталій Кім.

"Сьогодні, 26 жовтня, близько 03:30 та 05:40 обстріляли Широківську ОТГ, влучення зафіксовано за межами населеного пункту. Постраждалих і руйнувань немає", - йдеться в повідомленні.

Також протягом минулої доби вівторка тривали обстріли території та прилеглих населених пунктів, розташованих на лінії розмежування Березнегуватської ОТГ. Так, 25 жовтня, орієнтовно о 18:31 ворогом було завдано ударів по околиці одного з населених пунктів громади. Інформація про постраждалих та пошкодження уточнюється.

Миколаївський район ворог обстрілював у вівторок з 14:30 до 16:10 ворог, завдаючи ударів по Первомайській громаді. Влучання були по двох інфраструктурних об'єктах та відкритій території за їх межами. Постраждалих немає.

У Первомайському та Вознесенському районах день і ніч пройшли відносно спокійно.

 

 

 

Теги: #україна #миколаївська

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:25 26.10.2022
Блінкен у розмові зі Столтенбергом назвав хибними твердження Росії про нібито готовність України застосувати "брудну бомбу"

Блінкен у розмові зі Столтенбергом назвав хибними твердження Росії про нібито готовність України застосувати "брудну бомбу"

06:49 26.10.2022
Новий прем'єр-міністр Великої Британії Сунак: Український народ і президент Зеленський можуть розраховувати на нашу підтримку

Новий прем'єр-міністр Великої Британії Сунак: Український народ і президент Зеленський можуть розраховувати на нашу підтримку

21:33 25.10.2022
Байден розраховує на подальшу співпрацю США та Великої Британії у загальній підтримці України

Байден розраховує на подальшу співпрацю США та Великої Британії у загальній підтримці України

12:26 25.10.2022
Заморожені російські активи мають бути використані для відновлення України та компенсації збитків – прем'єр Польщі

Заморожені російські активи мають бути використані для відновлення України та компенсації збитків – прем'єр Польщі

12:05 25.10.2022
"План Маршалла для України" потребує чітких відповідей щодо координації, структур управління та джерел фінансування - президент Швейцарії

"План Маршалла для України" потребує чітких відповідей щодо координації, структур управління та джерел фінансування - президент Швейцарії

11:59 25.10.2022
Президент Єврокомісії: Шлях відновлення України – це шлях до ЄС

Президент Єврокомісії: Шлях відновлення України – це шлях до ЄС

11:33 25.10.2022
Штайнмаєр у Києві заявив про всебічну підтримку України

Штайнмаєр у Києві заявив про всебічну підтримку України

07:33 25.10.2022
60 суховантажів очікують на приєднання до стамбульської зернової ініціативи

60 суховантажів очікують на приєднання до стамбульської зернової ініціативи

07:26 25.10.2022
Експерти МАГАТЕ проінспектують найближчими днями два атомні об'єкти в Україні

Експерти МАГАТЕ проінспектують найближчими днями два атомні об'єкти в Україні

06:58 25.10.2022
Шмигаль закликав партнерів організувати моніторингову місію ООН та ЄС для недопущення провокацій на Запорізькій АЕС та Каховській ГЕС

Шмигаль закликав партнерів організувати моніторингову місію ООН та ЄС для недопущення провокацій на Запорізькій АЕС та Каховській ГЕС

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ЗС України за добу відбили атаки РФ у районах дев'яти населених пунктів

У РФ шукають додаткові джерела для поповнення військових втрат - Генштаб

Зеленський у телефонній розмові з новим прем'єром Великої Британії запросив його відвідати Україну

Українська перемога не дасть Росії заподіяти зло на Близькому Сході

Корюківка (Чернігівська область) стане побратимом німецької Вальдкірхен - Штайнмаєр

ОСТАННЄ

Збільшилася до чотирьох осіб кількість поранених унаслідок ракетного обстрілу окупантів

Влада РФ використовує оголошення воєнного стану для полегшення мобілізації

ЗС України за добу відбили атаки РФ у районах дев'яти населених пунктів

У РФ шукають додаткові джерела для поповнення військових втрат - Генштаб

Російські війська 12 разів обстріляли прикордоння Сумської області

За добу на півдні знищено 26 окупантів, 11 одиниць техніки, 1 склад боєприпасів

Резніков привітав голову Міноборони Великої Британії з повторним призначенням на посаду

Обговорення Радою ЄС з енергетики пакета антикризових заходів прискорить спільну закупівлю газу

Блінкен заявив Гроссі, що схвалює намір МАГАТЕ відвідати атомні об'єкти в Україні

Прем'єр Великої Британії Сунак чекає на спільну роботу з Байденом для зміцнення стабільності у світі та підтримки України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА