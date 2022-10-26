Ворог у ніч на середу обстріляв Широківську ОТГ у Баштанському районі Миколаєва

Російські війська в ніч проти середи обстріляли Широківську ОТГ у Баштанському районі Миколаєва, повідомив голова ОВА Віталій Кім.

"Сьогодні, 26 жовтня, близько 03:30 та 05:40 обстріляли Широківську ОТГ, влучення зафіксовано за межами населеного пункту. Постраждалих і руйнувань немає", - йдеться в повідомленні.

Також протягом минулої доби вівторка тривали обстріли території та прилеглих населених пунктів, розташованих на лінії розмежування Березнегуватської ОТГ. Так, 25 жовтня, орієнтовно о 18:31 ворогом було завдано ударів по околиці одного з населених пунктів громади. Інформація про постраждалих та пошкодження уточнюється.

Миколаївський район ворог обстрілював у вівторок з 14:30 до 16:10 ворог, завдаючи ударів по Первомайській громаді. Влучання були по двох інфраструктурних об'єктах та відкритій території за їх межами. Постраждалих немає.

У Первомайському та Вознесенському районах день і ніч пройшли відносно спокійно.