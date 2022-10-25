Російські окупанти за добу завдали 3 ракетних і 11 авіаударів, здійснили понад 25 обстрілів з РСЗО

Російські окупанти протягом доби завдали 3 ракетних і 11 авіаударів, а також вчинили понад 25 обстрілів із реактивних систем залпового вогню, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Зазначається, що під вогонь окупантів потрапили райони 25 населених пунктів. Серед них - Нікополь Дніпропетровської області, Бахмутське й Вугледар Донецької області, а також Нова Кам'янка на Херсонщині.

"Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Водночас не полишає спроб вести наступальні дії на бахмутському й авдіївському напрямках", - ідеться в повідомленні.

У ньому уточнюється, що ворог обстрілює позиції українських військ уздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання місцевості на окремих напрямках і здійснює повітряну розвідку.

"Порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни, продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення. Протягом поточної доби противник завдав 3 ракетних та 11 авіаційних ударів, здійснив понад 25 обстрілів з реактивних систем залпового вогню", - зазначають у Генштабі.

Там повідомляють, що на волинському та поліському напрямках оперативна обстановка залишається без істотних змін. Республіка Білорусь продовжує підтримувати збройну агресію РФ проти України. Зберігається загроза завдання ракетних ударів і застосування ударних БПЛА по українській території.

На інших напрямках ворог вів вогонь, зокрема на сіверському напрямку, з мінометів і ствольної артилерії, в межах населених пунктів Сеньківка і Кам’янська Слобода Чернігівської області та Рожковичі, Басівка і Попівка Сумської області. Застосовував ударні БПЛА; на слобожанському напрямку – з використанням мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Дворічна, Красне, Огірцеве та Стрілеча; на куп’янському напрямку – з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Вишневе, Кислівка та Стельмахівка.

На лиманському напрямку окупанти стріляли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Новоєгорівка, Терни, Зарічне та Ямполівка; на бахмутському напрямку – з озброєння танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, в районах населених пунктів Бахмутське, Іванград, Білогорівка, Майорськ, Соледар та Опитне; на авдіївському напрямку противник обстрілював із танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони населених пунктів Авдіївка, Водяне, Красногорівка, Мар’їнка та Первомайське.

На новопавлівському та запорізькому напрямках ворог активних наступальних дій не вів. Завдав обстрілів по позиціях Сил оборони та цивільній інфраструктурі у районах понад 20 населених пунктів уздовж усієї лінії зіткнення.

На Південнобузькому напрямку вогневого ураження зазнали райони понад 30 населених пунктів.

"Російські окупанти продовжують здійснювати мінування ділянок місцевості вздовж берегової лінії річки Дніпро. Намагаються відновити уражені понтонно-мостові переправи. Для ведення повітряної розвідки ворог здійснив до 55 вильотів БПЛА різних типів", - підсумували в Генштабі.