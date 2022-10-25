"Мирне врегулювання" означає згоду України на ультиматуми Росії - Подоляк

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що будь-яке "мирне врегулювання" означає згоду України на ультиматуми Росії.

"Будь-яка пропозиція "дипломатичного врегулювання" насправді означає одне: Україна має здатися, прийняти ультиматуми РФ, а агресор - уникнути кари. Тобто це лише про тріумф Путіна й колапс міжнародного права. Навіщо? Україна вже ефективно контрнаступає, просто продовжуйте допомагати", - написав він у вівторок у твіттері.