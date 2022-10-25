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13:02 25.10.2022

Правоохоронці Києва передали АРМА майно російських та білоруських підприємств на понад 844 млн грн

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Правоохоронці Києва передали Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, отриманими від корупційних та інших злочинів (АРМА) заарештоване російське та білоруське майно на суму понад 844 млн грн, повідомляє ГУ Нацполіції Києва.

"Під час досудового розслідування слідчі встановили майно суб'єктів господарювання, діяльність яких пов'язана з РФ та РБ. Постановами судів Києва на ці об'єкти накладено арешт, всі активи працюватимуть на бюджет нашої держави", - йдеться у повідомленні поліції Києва, розміщеному у вівторок на фейсбук-сторінці.

За інформацією поліції, сума заарештованого та переданого АРМА майна перевищує 844 млн грн.

"Поліцейські столичного главку розслідують низку кримінальних проваджень за ст.110-2 Кримінального кодексу України - фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни або повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни кордонів території або державного кордону України", - зазначається у повідомленні.

З посиланням на заступника начальника слідчого управління поліції Києва Артема Родигіна у повідомленні уточнюється, що серед арештованого майна – 22 одиниці сільськогосподарської техніки, частка у статутному капіталі вагонобудівного заводу у розмірі 25%, 645 вагонів та інше майно підприємства, власником якого є громадянин Росії.

"Також у переліку є три локомотиви білоруського об'єднання та гроші на банківських рахунках однієї з організації, власником якої є громадянин РБ", - інформують у столичному главку поліції.

На сьогодні в рамках досудового розслідування вживаються заходи щодо встановлення інших активів, об'єктів нерухомості, корпоративних прав та майна, що належить безпосередньо або через афілійованих осіб Росії, РБ та їхнім резидентам.

 

Теги: #правоохоронці #арма #активи_рф

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