Події

12:58 25.10.2022

У рамках справи про колабораціонізм заарештовано майно харківського підприємства та корпоративні права його засновника

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У рамках справи про колабораціонізм заарештовано майно харківського підприємства та корпоративні права його засновника

У рамках досудового розслідування кримінального провадження за фактом колабораційної діяльності заарештовано майно харківського підприємства, яке виробляє промислове холодильне та вентиляційне обладнання, і корпоративні права його засновника - ТОВ, зареєстрованого в Московській області РФ.

"Жовтневий районний суд Харкова задовольнив клопотання прокурора та наклав арешт на корпоративні права російського ТОВ у сумі майже 12 млн грн і на п'ять транспортних засобів вартістю близько 2 млн грн. Наразі триває передача активів в управління АРМА", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

Це рішення пов'язане з тим, що російська компанія отримує в Україні прибуток від господарської діяльності харківського підприємства та сплачує податки до державного бюджету РФ, фінансуючи війну в Україні. Також є значний ризик, що автомобілі, які є на балансі підприємства, можуть бути передані або використані як матеріальні ресурси на потреби Збройних сил РФ.

Провадження відкрито за ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України.

Теги: #прокуратура #харків #колабораціонізм

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