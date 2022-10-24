Події

19:50 24.10.2022

Глава Рахункової палати Пацкан назвав підозру йому необґрунтованою

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Глава Рахункової палати Пацкан назвав підозру йому необґрунтованою

Голова Рахункової палати України, народний депутат Верховної Ради VIII скликання Валерій Пацкан підтвердив висування йому підозри за статтею про зловживання владою у зв'язку з отриманням ним 117 тис. грн компенсації за оренду житла у Києві, проте назвав її необґрунтованою та заявив про наміри захищати свою честь і репутацію.

"Сьогодні мені повідомили про підозру, яку вважаю необґрунтованою. Йдеться про справу багаторічної давності. Ще до того, як я очолив Рахункову палату. Відтоді тема з офіційно задекларованою та непридатною для проживання квартирою періодично тиражується зацікавленими особами", - написав Пацкан у фейсбуці в понеділок.

Він дав зрозуміти, що йдеться про осіб, які намагаються перешкодити проведенню Рахунковою палатою перевірок використання коштів державними органами.

"Незважаючи на перевірки Рахунковою палатою використання коштів платників податків державними органами та неодноразовими спробами зацікавлених осіб завадити цим перевіркам, не стану нікого обвинувачувати, а захищатиму свою честь, гідність та репутацію в установленому законом порядку. У свою чергу, сподіваюся на неупередженість дій НАБУ та СБУ", - наголосив Пацкан.

Як повідомлялося, раніше в понеділок пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) повідомила, що співробітники правоохоронних органів повідомили про підозру у вчиненні злочину за ч.1 ст.364 Кримінального кодексу України (зловживання владою, яке завдало істотної шкоди) народному депутату України VIII скликання, який зараз обіймає керівну посаду в Рахунковій палаті, у зв'язку з нібито незаконним отриманням ним 117 тис грн компенсації за оренду житла в столиці.

Правоохоронці не уточнили ім'я фігуранта, проте Центр протидії корупції повідомив, що йдеться про Пацкана.

 

 

 

Теги: #компенсація #підозра #пацкан

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