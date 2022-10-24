Екснардепу, голові Рахункової палати Пацкану повідомлено про підозру у незаконному одержанні компенсації за оренду житла у Києві

Співробітники правоохоронних органів у понеділок повідомили про підозру у незаконному отриманні 117 тис. грн компенсації за оренду житла у столиці народному депутату України VIII скликання, який наразі обіймає керівну посаду у Рахунковій палаті, повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"У рамках досудового розслідування… встановлено, що народний обранець з вересня 2017 по березень 2018 року отримав компенсацію за винайм житла, незважаючи на наявність власної квартири у столиці. Як наслідок, з державного бюджету депутат незаконно отримав понад 117 тис. грн", - йдеться у повідомленні.

У ньому уточнюється, що колишньому нардепу інкриміновано вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 1 ст. 364 КК України (зловживання владою, що завдало суттєвої шкоди).

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років із позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від 250 до 750 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Правоохоронці не уточнюють ім'я фігуранта, проте Центр протидії корупції повідомляє, що йдеться про чинного голову Рахункової палати Валерія Пацкана.