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12:04 24.10.2022

Підрив Каховської дамби затримає ЗСУ на два тижні, але залишить Крим та ЗАЕС без води - Буданов

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Підрив Каховської дамби затримає ЗСУ на два тижні, але залишить Крим та ЗАЕС без води - Буданов

У разі, якщо російські війська підірвуть Каховську дамбу, контрнаступ українських військ затримається лише ненадовго, але Північнокримський канал та Запорізька АЕС не зможуть функціонувати, заявив голова Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов.

"Вони отримають суцільне затоплення лівобережжя Херсона. Вони втратять навіть теоретично можливість подачі води в Північнокримський канал, в Крим, доки не відбудуємо дамбу, а на це піде дуже багато часу. Це буде нереально зробити. І найцікавіше - вони знищать змогу на існування Запорізької атомної електростанції, тому що цей об'єкт нерозривно з нею пов'язаний. Ну, і звісно, вони ускладнять нам просування на певний проміжок часу. І це, до речі, не дуже уже й великий проміжок часу, десь близько двох тижнів буде", - пояснив Буданов в інтерв'ю "Українській правді".

"Але вони будуть змушені відступити прямо в Крим. Іншими словами, якщо зробити суцільне руйнування, то сценарій такий. Чи готові вони до цього? Гадаю, що ні", - додав він.

Буданов уточнив, що дамба справді частково замінована, але це не матиме жодного ефекту.

"Вона (дамба - ІФ-У) замінована частково, це правда. Ну, дурість росіян якоюсь логікою оцінювати дуже важко. Скажу так: підрив цієї дамби точно спричинить екологічне лихо, це факт. Просто є інші аспекти. Перше: навіщо це робити - що вони втратять і що отримають? І друге: можна частково підірвати дамбу, а можна повністю. Так от, щоб підірвати її повністю, такі роботи не проведені. Мінування проведено частково для часткового руйнування, якщо буде потрібно. Щоб зруйнувати такого рівня конструкцію, потрібні десятки тонн вибухівки, правильно розташованої. Не можна КаМАЗ десь поруч поставити, це нічого не дасть", - розповів він.

 

Теги: #буданов #каховська_гес

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