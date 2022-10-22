Події

19:32 22.10.2022

Делегація з Фінляндії приїде до Туреччини 25 жовтня на переговори щодо екстрадиції

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Делегація з Фінляндії приїде до Туреччини 25 жовтня на переговори щодо екстрадиції

Делегація з Фінляндії відвідає Туреччину 25 жовтня, сторони проведуть переговори навколо екстрадиції причетних, на думку Анкари, до терористичних структур, повідомляє агентство "Анадолу".

За його даними, представники фінського Мін'юсту зустрінуться з турецькими колегами на чолі з керівником відділу Мін'юсту Туреччини із закордонних справ та справ ЄС Касимом Чічеком. Очікується, що турецька сторона проінформує Фінляндію про злочини і вимагатиме їхньої видачі Туреччині.

Екстрадиція причетних, на думку Анкари, до терористичної діяльності є однією з умов, які Туреччина висувала для ратифікації вступу Швеції та Фінляндії до НАТО. Йдеться про діячів-курдів із "Робітничої партії Курдистану" та про представників руху FETO Фетхуллаха Ґюлена, які проживають у цих країнах, ці організації Туреччина вважає терористичними формуваннями.

Наразі вступ цих країн до НАТО ратифікували 28 країн із 30. Не зробили цього лише Туреччина та Угорщина. Зі Швецією Туреччина проводить аналогічні переговори.

 

 

Теги: #туреччина #переговори #делегація #фінляндія

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