Події

12:44 22.10.2022

Помер відомий журналіст Леонід Канфер

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Помер відомий журналіст Леонід Канфер

 У суботу у віці 49 років помер відомий журналіст Леонід Канфер, написала у Фейсбуці його дружина Світлана.

"Сьогодні вранці не стало мого Льоні...", - написала вона.

Леонід Канфер народився в Мінську, працював для різних телеканалів у Білорусі, Росії, Ізраїлі, Німеччині, Україні; володар премії ТЕФІ, Нью-Йоркського Міжнародного фестивалю документального кіно, викладач, автор курсу про спецрепортаж і документалістику. Колишній ведучий програми "Репортерський клуб" на каналі "Еспресо". Автор відомих документальних серіалів, зокрема серіалу про незалежну Україну.

Теги: #смерть #журналіст

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