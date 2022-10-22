У суботу у віці 49 років помер відомий журналіст Леонід Канфер, написала у Фейсбуці його дружина Світлана.

"Сьогодні вранці не стало мого Льоні...", - написала вона.

Леонід Канфер народився в Мінську, працював для різних телеканалів у Білорусі, Росії, Ізраїлі, Німеччині, Україні; володар премії ТЕФІ, Нью-Йоркського Міжнародного фестивалю документального кіно, викладач, автор курсу про спецрепортаж і документалістику. Колишній ведучий програми "Репортерський клуб" на каналі "Еспресо". Автор відомих документальних серіалів, зокрема серіалу про незалежну Україну.