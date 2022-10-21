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21:04 21.10.2022

Зеленський підписав закон про добровільний військовий облік жінок

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Зеленський підписав закон про добровільний військовий облік жінок

Президент України Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до статті 1 закону України "Про військовий обов'язок та військову службу". Відповідна позначка з'явилася у картці законопроєкту № 6482 на сайті Верховної Ради.

Як зазначається на сайті парламенту, законопроєкт, ухвалений Верховною Радою 7 жовтня, був підписаний президентом України у п'ятницю, 21 жовтня.

Відповідно до закону, жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з відповідним військовим обліковим фахом із переліку, затвердженого Міністерством оборони, та придатні до проходження військової служби за станом здоров'я та віку, можуть бути взяті на військовий облік військовозобов'язаних за власним бажанням.

Водночас закон передбачає, що жінки, які мають спеціальність та/або професію, споріднену з медичною діяльністю, стають на військовий облік військовозобов'язаних.

 

 

Теги: #закон #жінки #військовий_облік

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