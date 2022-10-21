Події

20:40 21.10.2022

Студентів із тимчасово окупованих територій та дітей учасників бойових дій буде переведено на "бюджет" - Зеленський

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Студентів із тимчасово окупованих територій та дітей учасників бойових дій буде переведено на "бюджет" - Зеленський

Уряд України перевів на бюджетну форму навчання студентів із тимчасово окупованих територій, а також дітей загиблих українських воїнів та учасників бойових дій, сказав у відеозверненні у п'ятницю президент України Володимир Зеленський.

"Сьогодні уряд ухвалив важливе рішення щодо десятків тисяч українських студентів. Тих, чий будинок – на тимчасово окупованій території або в районах поряд із фронтом, а також – дітей загиблих захисників і захисниць України, членів сімей учасників бойових дій. Усі вони будуть переведені з контрактної форми навчання на бюджетну у наших університетах і коледжах", - сказав він.

За його словами, "подробиці щодо цього рішення має оприлюднити Міністерство освіти і науки України".

 

 

Теги: #бюджет #студенти

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