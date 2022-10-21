На Миколаївщині збили російський Су-25 - голова ОВА

У Миколаївській області у п'ятницю, 21 жовтня, збили російський літак, повідомив голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"Під час тривоги мінус ворожий Су-25. Не треба шастати", - написав Кім у телеграм-каналі.

Як повідомляє повітряне командування "Південь", російський штурмовик було збито підрозділом зенітної ракетної Одеської бригади.

"21 жовтня, близько 16:00, у Баштанському районі Миколаївщини підрозділом зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь" збито російський штурмовик Су-25", - зазначається у повідомленні у фейсбуці.