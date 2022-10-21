Зеленський на зустрічі з конгресменами США закликав передати Україні необхідну кількість засобів ППО

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі з конгресменами США у п'ятницю наголосив на важливості постачання Україні засобів ППО для створення повітряного щита для критичної інфраструктури, повідомляє пресслужба президента.

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із членами Палати представників Конгресу США Майком Тернером, Джеймсом Хаймсом та Еріком Сволвелом. Глава держави наголосив, що візит конгресменів в Україну особливо важливий саме сьогодні, коли Росія посилила терор проти мирних міст і цивільної інфраструктури, завдаючи ударів ракетами та іранськими дронами.

"Він високо оцінив підтримку з боку Конгресу, президента США, його адміністрації та всього американського народу. При цьому глава держави закликав нарощувати допомогу, щоб наблизити мир. Окремо Володимир Зеленський наголосив на важливості передачі нашій державі систем ППО в необхідній кількості для створення над нашою країною повітряного щита, який має захистити цивільне населення та об’єкти критичної інфраструктури", - повідомила пресслужба.

Сторони погодилися з неприпустимістю ядерного шантажу з боку російського керівництва. Співрозмовники обмінялися думками щодо посилення санкційного тиску на країну-агресора, що набуває особливого значення через скоєні Росією протягом останніх тижнів терористичні атаки на мирне населення та цивільні об'єкти в Україні.

Президент також наголосив на важливості належної підготовки України до зими та необхідності оперативного відновлення зруйнованої енергетичної інфраструктури.