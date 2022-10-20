Події

18:48 20.10.2022

Штайнмаєр хоче відвідати Україну якнайшвидше – президент Швейцарії

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Штайнмаєр хоче відвідати Україну якнайшвидше – президент Швейцарії

Президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр хоче відвідати Україну якнайшвидше, повідомив президент Швейцарії Ігнаціо Кассіс.

"Він (Штайнмаєр – ІФ-У) мені сказав, що він хоче приїхати якнайшвидше. Якщо навіть його сьогодні немає, то я знаю, що він приїде або наступного тижня, або за місяць. Але я точно знаю, що він дуже хоче приїхати в Україну", - сказав Кассіс на пресконференції за результатами переговорів із президентом України Володимиром Зеленським у Києві у четвер.

За словами президента, раніше планувався його спільний візит до Києва з президентом Німеччини, проте відповідні служби Німеччини рекомендували Штайнмаєру наразі утриматися від поїздки.

"Я також говорив учора з президентом Штайнмаєром. Ми говорили про те, чи можемо ми приїхати разом, але просто варто прийняти той факт, що ми дві різні країни – і географічно, і економічно, і політично. Відповідні служби Німеччини дійшли висновку, що він не може приїхати. Це їхнє рішення. Він дуже хотів приїхати, і ми хотіли б попрацювати разом над усіма цими темами, про які ми говорили з президентом Зеленським", - розповів Кассіс.

Теги: #штайнмаєр

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