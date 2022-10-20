Події

15:07 20.10.2022

Президент Швейцарії відвідав Бородянку та Іванків

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Президент Швейцарії Ігнаціо Кассіс, який у четвер уранці прибув в Україну, відвідав Бородянку та Іванків Київської області.

"Вражений військовою агресією проти цивільної інфраструктури і зворушений стійкістю України та її громадян у Бородянці та Іванкові. Швейцарська гуманітарна допомога та підтримка реконструкції необхідні для подолання зими і після", - написав Кассіс у своєму твіттері.

Також посольство Швейцарії в Україні на своїй сторінці у твіттері повідомило, що Кассіс відвідав проєкт із відновлення у с. Сукачі в Іванківській громаді Київської обл., що фінансує Швейцарія. Зокрема, у Сукачах споруджують дерев'яні модульні будинки, що використовують як екстрене житло для громадян України, які втратили свої домівки.

Теги: #київська_область #кассіс

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