Президент Швейцарії відвідав Бородянку та Іванків

Президент Швейцарії Ігнаціо Кассіс, який у четвер уранці прибув в Україну, відвідав Бородянку та Іванків Київської області.

"Вражений військовою агресією проти цивільної інфраструктури і зворушений стійкістю України та її громадян у Бородянці та Іванкові. Швейцарська гуманітарна допомога та підтримка реконструкції необхідні для подолання зими і після", - написав Кассіс у своєму твіттері.

Також посольство Швейцарії в Україні на своїй сторінці у твіттері повідомило, що Кассіс відвідав проєкт із відновлення у с. Сукачі в Іванківській громаді Київської обл., що фінансує Швейцарія. Зокрема, у Сукачах споруджують дерев'яні модульні будинки, що використовують як екстрене житло для громадян України, які втратили свої домівки.