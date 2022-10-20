Зеленський запровадив санкції проти 256 російських бізнесменів та членів їхніх сімей, зокрема Абрамовича
На сайті президента України розміщено указ президента "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 жовтня 2022 року "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" №727\2022, який запроваджує санкції проти російських бізнесменів та олігархів.
Так, серед них такі бізнесмени, як Володимир Лісін, Леонід Міхельсон, Геннадій Тимченко, Сулейман Керімов, Михайло Прохоров, Леонід Федун, Дмитро Риболовлєв, Юрій Ковальчук та члени його сім'ї, Аркадій, Борис та Ігор Ротенберги, Саїд Гуцерієв, Олена Батуріна, Євген Касперський, Роман Абрамович і Дар'я Жукова, Юсуф Алекперов та члени його сім'ї, Микола Мамут, Денис Авен, Олексій Мордашов та його брати, Ірина Вінер-Усманова, Євген Гінер.
Більшість із них вважається близькими до Володимира Путіна.
Стандартний набір санкцій для цієї групи осіб:
- позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній чи юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інші фізичні чи юридичні особи) вчиняти дії, тотожні за змістом здійснення права розпорядження ними;
- обмеження торговельних операцій (повне припинення);
- обмеження, часткове або повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України (повне припинення); запобігання виведенню капіталів за межі України;
- зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань;
- анулювання або зупинення ліцензій та інших дозволів, отримання яких є умовою для здійснення певного виду діяльності, зокрема анулювання або зупинення дії спеціальних дозволів на користування надрами;
- заборона участі у приватизації, оренді державного майна резидентами іноземної держави та особами, які прямо чи опосередковано контролюються резидентами іноземної держави або діють у їх інтересах;
- заборона або обмеження заходу іноземних невійськових суден та військових кораблів до територіального моря України, її внутрішніх вод, портів та повітряних суден у повітряний простір України або здійснення посадки на території України (повна заборона);
- заборона видачі дозволів, ліцензій Національного банку України на здійснення інвестицій в іноземну державу, розміщення валютних цінностей на рахунках та вкладах на території іноземної держави;
- припинення видачі дозволів, ліцензій на ввезення в Україну з іноземної держави або вивезення з України валютних цінностей та обмеження видачі готівки за платіжними картками, емітованими резидентами іноземної держави;
- заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності;
- позбавлення державних нагород України;
- заборона на набуття у власність земельних ділянок.