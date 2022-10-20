Зеленський запровадив санкції проти 256 російських бізнесменів та членів їхніх сімей, зокрема Абрамовича

На сайті президента України розміщено указ президента "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 жовтня 2022 року "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)" №727\2022, який запроваджує санкції проти російських бізнесменів та олігархів.

Так, серед них такі бізнесмени, як Володимир Лісін, Леонід Міхельсон, Геннадій Тимченко, Сулейман Керімов, Михайло Прохоров, Леонід Федун, Дмитро Риболовлєв, Юрій Ковальчук та члени його сім'ї, Аркадій, Борис та Ігор Ротенберги, Саїд Гуцерієв, Олена Батуріна, Євген Касперський, Роман Абрамович і Дар'я Жукова, Юсуф Алекперов та члени його сім'ї, Микола Мамут, Денис Авен, Олексій Мордашов та його брати, Ірина Вінер-Усманова, Євген Гінер.

Більшість із них вважається близькими до Володимира Путіна.

Стандартний набір санкцій для цієї групи осіб: