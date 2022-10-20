Оприлюднено укази про впровадження санкцій проти російських юридичних та фізичних осіб, серед них - дочка Путіна та Роман Абрамович

На сайті президента України оприлюднено укази "Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 жовтня 2022 року "Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)".

Цими рішеннями впроваджуються санкції проти 2507 фізичних та 1374 юридичних осіб, більшість із яких громадяни Росії та російські юрособи.

Указом №726\2022 упроваджуються санкції проти політиків, громадських діячів, військовослужбовців, серед яких - дочка Путіна Катерина Тихонова. Цим самим указом упроваджуються санкції проти російських юросіб.

Указом №727\2022 упроваджуються санкції проти олігархів, зокрема проти Романа Абрамовича.