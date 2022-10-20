Події

08:12 20.10.2022

ЗС України ліквідували до 150 окупантів і близько 15 одиниць ворожої техніки у Запорізькій області

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ЗС України ліквідували до 150 окупантів і близько 15 одиниць ворожої техніки у Запорізькій області

Збройні сили України ліквідували до 150 окупантів та близько 15 одиниць ворожої техніки у Запорізькій області, повідомляє Генеральний штаб України.

"За уточненою інформацією, внаслідок ударів Сил оборони за останні дні підтверджено ураження живої сили та техніки противника у Запорізькій області - до 150 військовослужбовців поранено та знищено близько 15 одиниць озброєння та військової техніки", - йдеться у повідомленні в ранковому зведенні Генштабу в четвер.

Водночас у телеграм-каналі НАЕК "Енергоатом" повідомляють, що окупанти починають звільняти і Енергодар (Запорізька обл.).

"Паніка, страх та очікування поразки, що охопили окупантів у Херсонській та Запорізькій областях, дійшли і до Енергодару. Учора, 19 жовтня, і сьогодні вночі з центрів компактного проживання російських військових та окупаційної "адміністрації" міста почали вивозити награбоване майно", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, зафіксовано масове пограбування готелю "Скіфський". Ворог виносив звідти і пакував у автобуси та вантажівки телевізори, холодильники, меблі, чайники та інші побутові речі.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #запорізька #визволення

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