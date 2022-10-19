Зеленський підписав два укази щодо санкцій проти російських олігархів та компаній - Данілов

Президент України Володимир Зеленський підписав два укази, які ввели в дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо санкцій проти російських олігархів та великої кількості російських компаній, повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

"Сьогодні президент України підписав два укази про введення в дію санкцій, які були впроваджені РНБО. Це була велика, складна і дуже копітка робота. Після того, як укази будуть оприлюднені, там будуть досить несподівані прізвища олігархів РФ та дуже велика кількість компаній, підприємств тощо", - заявив Данілов у прямому ефірі "24 каналу".

За його словами, роботу щодо санкцій проведено бездоганно, щоб "було вивірено кожне прізвище".

Водночас, зазначив Данілов, серед переліку фізичних осіб є "одна людина, стосовно якої санкції будуть виключені на певний проміжок часу".

"Це відбувається з урахуванням питань національної безпеки, за листом одного з наших відомств. Але я не можу сказати, що це виняток (із санкцій - ІФ-У). Це певна відстрочка. (Бо - ІФ-У) є дуже тонкі речі, пов'язані з обміном полонених тощо, які ми не можемо видавати у публічний простір", - додав він.

Станом на 19:45 середи ці укази не оприлюднені на сайті Офісу президента.