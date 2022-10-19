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18:46 19.10.2022

Правоохоронці вручили нову підозру у справі про розтрату заарештованого майна на 426 млн грн

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Правоохоронці вручили нову підозру у справі про розтрату заарештованого майна на 426 млн грн

Прокурори САП та детективи НАБУ у середу вручили повідомлення про підозру адвокату, ще одному учаснику злочинної схеми з продажу за заниженою вартістю майна, заарештованого в межах кримінальних проваджень та переданого в управління АРМА, повідомляє пресслужба САП.

"Йому інкриміновано вчинення злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 361 (у редакції, чинній до 02.04.2022) КК України", - йдеться у повідомленні.

У ньому уточнюється, що на сьогодні кількість підозрюваних у справі збільшилася до восьми осіб, серед яких колишній голова та посадові особи АРМА.

"У межах досудового розслідування встановлено, що голова АРМА спільно з посадовцями агентства, у змові з представниками ДП "СЕТАМ", приватними компаніями та іншими особами організували схему з продажу за заниженою вартістю через торговельний майданчик вищевказаного державного підприємства майна, що було арештовано та передано в управління АРМА", - наголошують правоохоронці.

Вони додають, що наразі встановлено чотири епізоди злочинної діяльності, а саме продаж трьох земельних ділянок на Одещині, які було придбано для будівництва магазинів торговельної мережі "Ашан" (реальну вартість яких було зменшено у 18 разів); 2,6 тис. тонн піску річкового середньої та дрібної крупності у Київській області (зменшено вартість більше ніж ушестеро порівняно з ринковою); понад 4,5 тис. тонн карбаміду (ціну зменшено майже вп'ятеро) та зерна, крупи, олійних культур (зменшено вартість учетверо).

"У ході слідства встановлена причетність до вчинення цього злочину адвоката, який незаконно отримав логіни та паролі до Єдиного державного реєстру судових рішень та передав у подальшому іншим учасникам злочинної схеми", - наголошують у САП.

Там зазначають, що завдяки цьому особи незаконно отримали повний доступ до електронних копій судових рішень, які не підлягають розголошенню та дають змогу ідентифікувати особу й отримати відомості, які не можуть бути розголошені, зокрема ухвали слідчих суддів на проведення обшуків.

Досудове розслідування у зазначеній справі триває.

Підозрюваних нині восьмеро, серед них, зокрема, і колишній голова АРМА Антон Янчук.

Теги: #підозра #арма

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