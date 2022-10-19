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18:27 19.10.2022

НАБУ повідомило екснардепу Микитасю про підозру у спробі надання хабаря меру Дніпра

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НАБУ повідомило екснардепу Микитасю про підозру у спробі надання хабаря меру Дніпра

Детективи Національного антикорупційного бюро України повідомили народному депутату VIII скликання Максиму Микитасю про підозру у пропозиції надання неправомірної вигоди в особливо великих розмірах, повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

"Встановлено, що у жовтні 2022 року колишній народний обранець висловив пропозицію щодо надання EUR22 млн неправомірної вигоди міському голові міста Дніпра за вчинення ним дій, направлених на сприяння укладення Європейським банком реконструкції і розвитку з підконтрольною колишньому народному депутату України групою підприємств контракту на будівництво метрополітену в місті Дніпро поза конкурсною процедурою", - зазначається у повідомленні.

18 жовтня 2022 року його було затримано у порядку ст. 208 КПК України. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Досудове розслідування продовжується.

У повідомленні не зазначається ім'я колишнього народного депутата, проте, як стало відомо агентству, йдеться про Максима Микитася. Раніше міський голова Дніпра Борис Філатов підтвердив таку інформацію про те, що екснардеп запропонував йому хабар у розмірі EUR22 млн за можливість будувати метро в місті.

Теги: #набу #підозра #микитась

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